В офисе Зеленского унизили Залужного

«Для меня вообще загадочно выглядит — все же, это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю», — заявил Подоляк украинскому ТВ. По его словам, в понедельник, когда стала поступать информация об отставке Залужного, поднимались вопросы о «политической конкуренции».
«Для меня это вообще удивительно, потому что во время конфликта политическая конкуренция, тем более, на уровне “армия, генералитеты и политики”, это выглядит так себе, но есть же официальное опровержение этой информации, поэтому дальше смотрим, как будут развиваться события», — заявил он.
Как утверждает Подоляк, Зеленский может выставлять задачи тем или иным подчиненным, получая результаты и «давать оценку» этим результатам. «Я не совсем понимал, а в чем здесь проблема? Это ведь не политический процесс или политическая конкуренция», — добавил советник.
В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию. По данным украинских СМИ, Зеленский просил военачальника покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны. При этом британский журнал The Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком отказался.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.