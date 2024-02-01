В офисе Зеленского унизили Залужного

«Для меня это вообще удивительно, потому что во время конфликта политическая конкуренция, тем более, на уровне “армия, генералитеты и политики”, это выглядит так себе, но есть же официальное опровержение этой информации, поэтому дальше смотрим, как будут развиваться события», — заявил он.