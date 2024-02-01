Боррель назвал происходящее в секторе Газа «шрамом на общей совести»

«То, что происходит в Газе, — это шрам на нашей общей совести», — указал он.
Боррель также отметил, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является важным элементом осуществления гуманитарной помощи в Газе, несмотря на подозрения в причастности его сотрудников к терроризму.
Ранее, 29 января, палестинское агентство WAFA сообщило, что минимум 20 палестинцев, по большей части дети и женщины, были убиты, а также несколько пострадали в секторе Газа в результате воздушной атаки Израиля. Согласно данным WAFA, число мирных жителей Газы, убитых с начала обострения палестино-израильского конфликта, превысило 26,6 тыс. человек, ранения получили почти 65,5 тыс., а также примерно 8 тыс. числятся пропавшими без вести.
В тот же день ряд стран, в том числе Австрия, Япония, США, Германия, Австралия, Италия, Канада, Финляндия и Великобритания, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрения его в причастности к атакам на Израиль 7 октября. В ответ в агентстве заявили, что не смогут продолжить свою деятельность в секторе Газа и Ближневосточном регионе после февраля, если финансирование не будет возобновлено.
18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома палестинского радикального движения ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».
Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.