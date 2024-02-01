Боррель назвал происходящее в секторе Газа «шрамом на общей совести»

В тот же день ряд стран, в том числе Австрия, Япония, США, Германия, Австралия, Италия, Канада, Финляндия и Великобритания, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрения его в причастности к атакам на Израиль 7 октября. В ответ в агентстве заявили, что не смогут продолжить свою деятельность в секторе Газа и Ближневосточном регионе после февраля, если финансирование не будет возобновлено.