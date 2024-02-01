Сейсмическое районирование: Что говорят эксперты о Туркестанской области?

— В настоящее время на территории каждой области возникает необходимость разработки карты сейсмического районирования для определения реальной опасности землетрясений. Система своевременного оповещения населения области работает в соответствии с требованиями. В соответствии с вашим заданием за прошлый год было предложено приобрести системы оповещения. Также будут обновлены системы оповещения населения и агрегированного управления с перехватом телеканалов и радиоволн. Также будут обновлены системы оповещения в селах, расположенных вблизи водоемов. Разработан план ликвидации последствий землетрясения области и направлен на согласование в министерство, — сказал начальник ДЧС.