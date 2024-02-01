Сейсмическое районирование: Что говорят эксперты о Туркестанской области?

Как доложил начальник ДЧС Аскар Тулешев, в настоящее время министерство по чрезвычайным ситуациям вносит изменения в алгоритм действий в случае землетрясения с учетом сложившейся ситуации в Алматы.
В соответствии с данным алгоритмом разрабатывается и утверждается алгоритм действий в случае землетрясения области. Туркестанская область входит в число сейсмоопасных регионов. Данный отчет разработан на уровне республики и обоснован в соответствии с картой сейсмического районирования.
На совещании было отмечено о тщательном пересмотре работ по защите от стихийных бедствий в горных районах с высоким риском стихийных бедствий.
— Мы всегда должны быть готовы к неизбежной катастрофе. Учения, посвященные землетрясениям, имеют большое значение. Поэтому важно уделять особое внимание именно этому вопросу и чаще проводить их. Необходимо пересмотреть системы оповещения и адаптировать их к конкретным потребностям. Необходимо усилить вопрос обеспечения своевременного доступа точной информации к каждому человеку, — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.
При землетрясении должен быть алгоритм действий. На совещании были озвучены пути усиления работы по обучению населения тому, как действовать в случае землетрясения.
На сегодняшний день в области функционируют 4 сейсмостанции для определения землетрясений. Они расположены в Байдибекском, Тюлькубасском, Жетысайском и Толебийском районах. Департаментом ведется постоянный мониторинг состояния многоэтажек в области.
В 2023 году по поручению акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды была укреплена материально-техническая база департамента по чрезвычайным ситуациям.
— В настоящее время на территории каждой области возникает необходимость разработки карты сейсмического районирования для определения реальной опасности землетрясений. Система своевременного оповещения населения области работает в соответствии с требованиями. В соответствии с вашим заданием за прошлый год было предложено приобрести системы оповещения. Также будут обновлены системы оповещения населения и агрегированного управления с перехватом телеканалов и радиоволн. Также будут обновлены системы оповещения в селах, расположенных вблизи водоемов. Разработан план ликвидации последствий землетрясения области и направлен на согласование в министерство, — сказал начальник ДЧС.
В соответствии с планом обучения населения и специалистов в области гражданской защиты Туркестанской области на 2023 год проведены учебные курсы, около 4,5 тыс. сейсмических учений. Работы будут продолжены. Департаментом по чрезвычайным ситуациям в целях обучения школьников действиям в чрезвычайных ситуациях проведено 402 интерактивных занятия с охватом более 53 тысяч участников.
Особенно важно формировать культуру безопасности с раннего возраста. Потому что доставка взрослой группе жителей-это немного хлопотно. Такое мероприятие планируется проводить в ближайшее время. В каждой школе работают министры по чрезвычайным ситуациям. С ними проводятся различные встречи в виде видео и оффлайн.
В течение прошлого года в государственных учреждениях областного центра проводилась разъяснительная работа по действиям при землетрясениях. В честь Дня гражданской обороны 1 марта планируется проведение республиканских учений по землетрясениям.