Олег Кожемяко вручил ключи от новых квартир семьям погибших участников СВО

Благоустроенные «трешки» семьи военных получили в новых домах на Снеговой Пади. Квартиры полностью готовы для заселения. Сегодня обладателями жилья стали Кристина Четверикова, Вера Иванова, Ксения Лебедева.



Как отметил глава региона, квартиры предоставлены согласно краевому закону. Он пообщался с вдовами и поблагодарил их за воспитание детей.



«Ваши мужья проявили героизм и мужество во время проведения спецоперации, показав пример нашим подразделениям. Мы о них помним, и наша задача, чтобы дети знали, что их отцы сделали все для мирного неба над головой, не допустить нацизма на нашей территории. Они отдали жизни за будущее своих детей, мы, со своей стороны, обеспечим поддержку их детям и близким», — сказал Олег Кожемяко.

