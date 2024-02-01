Бакытжан Сагинтаев стал председателем коллегии ЕЭК

С 1 февраля приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденный главами государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЕЭК.