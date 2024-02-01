Бакытжан Сагинтаев стал председателем коллегии ЕЭК

С 1 февраля приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденный главами государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Председателем Коллегии ЕЭК с сегодняшнего дня является представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев», — говорится в информации.
Членами Коллегии (министрами) ЕЭК утверждены:
— министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян;
— министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян;
— министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович;
— министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий;
— министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов;
— министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров;
— министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев;
— министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев;
— министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.