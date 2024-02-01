В Новосибирске Екатерина Белькова получила мандат депутата Заксобрания НСО от фракции ЛДПР

Сегодня, 1 февраля, проходит очередная сессия законодательного собрания НСО. В начале заседания глава комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко представил нового члена фракции ЛДПР Екатерину Белькову, которой вручили удостоверение депутата регионального парламента. Она заняла место Анастасии Андроновой, которая в конце прошлого года победила на довыборах в горсовет Новосибирска на округе № 40, после чего добровольно сложила полномочия члена регионального парламента. Причем в Совет депутатов Новосибирска Андронова выдвигалась уже от партии «Единая Россия».