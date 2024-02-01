Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

Он ответил на вопрос журналистов о возможном прекращении помощи Украине после избрания бывшего главы Белого дома. «Меня это не особо беспокоит. Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь», — подчеркнул Буданов.