Текслер: В 2024 году продолжим уделять внимание развитию Копейска

«В прошлом году было принято решение, и очень рад, что все уже оперативно сделано. Замечательные новые объекты, очень востребованные для поселков. Несмотря на то, что они работают всего несколько дней, мы видим хорошую заполняемость, различные творческие студии для детей, и взрослые будут приходить сюда. Здесь будут и кино показывать, современное оборудование дает такую возможность. Но, самое главное, здесь есть творческий потенциал, который будет реализован, будут заниматься дети», — прокомментировал Алексей Текслер.