Текслер: В 2024 году продолжим уделять внимание развитию Копейска

Глава региона начал свой визит в Копейский городской округ с осмотра двух новых быстровозводимых Домов культуры, которые заработали в поселках Заозерный и Синеглазово с середины января. Проекты — пилотные, построены в течение нескольких месяцев и уже пользуются большим спросом у населения — как у детей, так и у взрослых.
«В прошлом году было принято решение, и очень рад, что все уже оперативно сделано. Замечательные новые объекты, очень востребованные для поселков. Несмотря на то, что они работают всего несколько дней, мы видим хорошую заполняемость, различные творческие студии для детей, и взрослые будут приходить сюда. Здесь будут и кино показывать, современное оборудование дает такую возможность. Но, самое главное, здесь есть творческий потенциал, который будет реализован, будут заниматься дети», — прокомментировал Алексей Текслер.
Он подчеркнул, что важно обеспечить наполняемость объекта, чтобы он не простаивал. Его заверили, что площадка уже активно используется.
«Мы активно работаем уже вторую неделю. Дети записываются в кружки — им предложили хореографию, вокал, декоративно-прикладное искусство, акробатику. Плюс в молодежную зону ребята просто приходят делать уроки — здесь уютно. Есть запрос от взрослого населения — например, мамочки хотели бы заниматься, пока ждут детей. И мы сейчас ищем педагогов. Так что культурно-досуговой деятельностью планируется охватить практически все село», — говорит директор Дома культуры Оксана Руднева.
В обоих ДК оборудованы просторные зрительные залы: на 100 мест в Синеглазово и на 200 — в Заозерном. Звук, свет, сцена — они ни в чем не уступают залам в капитальных Дворцах культуры. Плюс оба объекта оборудованы уличной сценой — так что можно ожидать, что культурная жизнь в поселках будет кипеть круглый год.
Как сообщили в министерстве культуры региона, типовой проект быстровозводимого модульного ДК признан успешным и будет тиражирован в сельских территориях области. Предварительно, в 2024 году такие объекты могут появиться не менее чем в пяти поселках.
Затем губернатор отправился осмотреть новый детский сад на улице Грибоедова в Копейске. Уже 5 февраля он откроет двери для воспитанников, его будут посещать 220 ребят — от ясельного до дошкольного возраста.
Как рассказала замглавы Копейского городского округа по социальному развитию Светлана Логанова, кадры для «Страны фей» — а по документам структурного подразделения детсада № 8 — набраны: сад «переезжает» из приспособленного помещения по Кирова, 23 со всем персоналом, педагогами и детьми.
«В муниципалитете большинство детсадов ранее располагались, как правило, на первых этажах жилых домов, что сегодня не соответствует нормам. Приспособленные помещения были вынужденной мерой, сегодня это не устраивает никого, в том числе проверяющие органы. В новом саду дети от 1,5 до 7 лет будут находиться в комфортных условиях», — отметила специалист.
А условия такие, что даже взрослые, осматривая здание, повторяли, что не отказались бы походить в такой садик: просторные группы — по четыре на каждом из трех этажей, удобные кроватки, функционально приспособленные помещения для нянечек, спортзал с батутами и снарядами, музыкальный зал с полным набором детских музыкальных инструментов типа бубен и даже лифт.
Алексей Текслер отметил положительную динамику по созданию мест в дошкольных учреждениях городского округа: «Мы каждый год строим в Копейске детские сады, запускаем новые объекты. Этот детсад откроется уже в следующий понедельник, все полностью готово. Садик современный — красивый и вместительный, здесь новое оборудование. персонал готов, с родителями тоже работа налажена. В понедельник сюда уже придут малыши. Кстати, мы каждый год в Копейске запускаем новые детские сады — у нас на очереди еще три. И продолжим эту работу, пока не закроем существующую потребность», — подтвердил губернатор.
Он обозначил еще ряд вопросов, которые будут планомерно решаться в течение 2024 года: закупят дополнительную коммунальную технику — со средствами поможет областной бюджет, построят вторую очередь Коммунистического проспекта и завершат благоустройство Парка Победы; продолжат транспортную реформу — закупят еще автобусов и пустят дополнительные маршрут по регулируемому тарифу. Отдельно глава региона упомянул, что направят средства на комплекс мероприятий по предотвращению подтопления шахтными и поверхностными водами весной.
«Отмечу, что по многим направления в Копейске очевидны значительные улучшения. Но есть и проблемы, над устранением которых продолжим работу. Как город-спутник Копейск всегда был немного в тени Челябинска, но в последние годы развитие и перемены есть, я лично уделяю этому внимание, и Андрей Михайлович Фалейчик много внимания уделяет развитию Копейска. Будем дальше продолжать работать в этом направлении», — резюмировал Алексей Текслер.