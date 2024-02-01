Путин встретился с доверенными лицами из Волгоградской области в столице России

Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами в Москве. Среди представителей Волгоградской области в мероприятии участвовали заместитель председателя Общественной палаты региона Лев Алферов, член общественного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области Александр Колесниченко, председатель Волгоградского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков и член Совета Общественной палаты Галина Генералова. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили в пресс-службе штаба кандидата в Президенты России.