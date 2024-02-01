Проверяя обращения жителей микрорайона, прокуратура установила, что разрешение о складировании снега на площадке, расположенной на ул. Бригадирской, выдано мэрией Перми с нарушениями. Этот участок не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, на нем отсутствовали лотки для сбора талой воды, обваловка территории, надлежащее покрытие, препятствующее проникновению испарений в грунтовые воды.
По итогам проверки природоохранным прокурором главе администрации Перми и руководителю подрядчика по вывозу снега внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, прокуратура контролирует устранение нарушений.
Прокуратура внесла представление главе Перми за нарушения при организации свалки снега
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при вывозе снега и складирование его в микрорайоне Владимирском города Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Проверяя обращения жителей микрорайона, прокуратура установила, что разрешение о складировании снега на площадке, расположенной на ул. Бригадирской, выдано мэрией Перми с нарушениями. Этот участок не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, на нем отсутствовали лотки для сбора талой воды, обваловка территории, надлежащее покрытие, препятствующее проникновению испарений в грунтовые воды.