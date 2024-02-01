Прокуратура внесла представление главе Перми за нарушения при организации свалки снега

Проверяя обращения жителей микрорайона, прокуратура установила, что разрешение о складировании снега на площадке, расположенной на ул. Бригадирской, выдано мэрией Перми с нарушениями. Этот участок не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, на нем отсутствовали лотки для сбора талой воды, обваловка территории, надлежащее покрытие, препятствующее проникновению испарений в грунтовые воды.



По итогам проверки природоохранным прокурором главе администрации Перми и руководителю подрядчика по вывозу снега внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, прокуратура контролирует устранение нарушений.