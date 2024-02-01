Двух участвовавших в СВО южноуральцев вернули из украинского плена

— К нашему большому счастью, обмены пленными продолжаются, в числе 195 российских военнослужащих, которые вернулись на Родину 31 января, двое южноуральцев из Магнитогорска и Копейска, — написала Юлия Сударенко в своём Telegram-канале. — В плену военнослужащие находились с июля-августа 2023 года.
По словам омбудсмена, за всё время проведения спецоперации домой удалось вернуть 25 жителей Челябинской области.
— Практически ежедневно к нам поступают обращения по вопросам установления места нахождения и возвращения из плена южноуральцев, и мы активно работаем в этом направлении с аппаратом уполномоченного по правам человека в России, — добавила Юлия Сударенко.
В среду, 31 января, Минобороны РФ заявило о возвращении из плена 195 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 195 военных Вооружённых сил Украины.
Напомним, в начале января в Челябинскую область после обмена пленными из Украины вернулись ещё четверо военнослужащих.