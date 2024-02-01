Юрий Бойченко покинул пост министра здравоохранения Хабаровского края

Юрий Бойченко сегодня уволился с должности министра здравоохранения Хабаровского края, решение принято по семейным обстоятельствам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) министерства здравоохранения Хабаровского края.
На этом посту он проработал три года, за которые было принято много важных решений по охране здоровья граждан.
— Благодарю своих коллег за совместное развитие отрасли, совместные достижения, а их немало. Только за последние пару лет объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи вырос более чем на 30%, внедрены шесть новых методик. Мы заложили хороший потенциал, уверен, отрасль здравоохранения региона будет и далее развиваться быстрыми темпами, — рассказал Юрий Бойченко.
В настоящее время исполнять обязанности министра здравоохранения края будет замминистра Инна Викторовна Малинина.