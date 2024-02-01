Юрий Бойченко покинул пост министра здравоохранения Хабаровского края

— Благодарю своих коллег за совместное развитие отрасли, совместные достижения, а их немало. Только за последние пару лет объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи вырос более чем на 30%, внедрены шесть новых методик. Мы заложили хороший потенциал, уверен, отрасль здравоохранения региона будет и далее развиваться быстрыми темпами, — рассказал Юрий Бойченко.