Ещё один депутат Башкирии принял решение уйти добровольцем в зону СВО

Ранее о своём желании служить в зоне СВО сообщил депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, сообщало информагентство «Башинформ».
Председатель Госсобрания Константин Толкачёв отметил, что выбор мужчин вызывает гордость.
«Мы гордимся вами, уважаем и поддерживаем ваше решение идти защищать независимость нашей страны и будущее наших детей. Это, безусловно, настоящий мужской поступок истинных патриотов. Желаем вам сил и мужества преодолеть все тяготы и испытания армейской жизни, скорейшей победы над нацистами и возвращения домой живыми и здоровыми. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Константин Толкачёв.
Также вместе с депутатами добровольцами в зону СВО отправляются и их помощники. В башкирском парламенте отметили, что Алексей Локотченко и Яков Кугубаев неоднократно выезжали на Донбасс в составе гуманитарных миссий и своими глазами видели происходящее на прифронтовой полосе. После этого они приняли решение служить Родине вместе со своими земляками, которые выполняют боевые задачи СВО.
Сейчас будущие воины проходят предварительную подготовку. Выезд в зону СВО планируется в первой декаде февраля.