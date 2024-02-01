Ещё один депутат Башкирии принял решение уйти добровольцем в зону СВО

Также вместе с депутатами добровольцами в зону СВО отправляются и их помощники. В башкирском парламенте отметили, что Алексей Локотченко и Яков Кугубаев неоднократно выезжали на Донбасс в составе гуманитарных миссий и своими глазами видели происходящее на прифронтовой полосе. После этого они приняли решение служить Родине вместе со своими земляками, которые выполняют боевые задачи СВО.