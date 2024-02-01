За время СВО из плена домой вернули 25 южноуральцев

Как рассказала в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, многие обеспокоены, что события, произошедшие 24 января, могут повлиять на дальнейший процесс обмена пленными. Однако она добавила, что в настоящее время они продолжаются. И не так давно были освобождены 195 участников СВО. Военнослужащие уже вернулись в страну. По словам омбудсмена, среди них находились два жителя Челябинской области — бойцы из Магнитогорска и Копейска. Они были в плену с лета 2023 года.