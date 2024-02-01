Текслер созвал совещание по птичьему гриппу: Эта проблема требует особого внимания

Отмечается, что в 2023 и текущем году вспышек высокопатогенного гриппа птиц на территории региона не было. Для сохранения эпизоотического благополучия губернатор поставил задачу усилить меры безопасности на птицефабриках и профилактическую работу с населением.
«В условиях растущего с конца 2023 года спроса на продукцию птицеводства эта проблема требует особого внимания, тем более в нашем регионе, где находится много птицефабрик. Ситуация может осложниться тем, что в области тысячи озер и, соответственно, большое количество мест гнездования дикой птицы. Поэтому обезопасить от проникновения вируса птицеводческие хозяйства — задача номер один», — прокомментировал Текслер.
В частности, ответственным структурам поручено увеличить объем мониторинговых исследований дикой и синантропной птицы, принять дополнительные меры по усилению биологической защиты птицеводческих предприятий.
«Все мероприятия необходимо провести оперативно, качественно, под контролем профильных надзорных органов и специалистов», — резюмировал Алексей Текслер.