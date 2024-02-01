Текслер созвал совещание по птичьему гриппу: Эта проблема требует особого внимания

«В условиях растущего с конца 2023 года спроса на продукцию птицеводства эта проблема требует особого внимания, тем более в нашем регионе, где находится много птицефабрик. Ситуация может осложниться тем, что в области тысячи озер и, соответственно, большое количество мест гнездования дикой птицы. Поэтому обезопасить от проникновения вируса птицеводческие хозяйства — задача номер один», — прокомментировал Текслер.