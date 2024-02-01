CNN cообщил, что Залужного уволят до конца недели

Еще два источника WP рассказали о споре Зеленского и Залужного на встрече в понедельник. Главком предложил мобилизовать еще около 500 тыс. человек, но Зеленский в ответ сообщил ему о нехватке оружия, униформы и потенциальных проблемах дополнительной мобилизации, на что Залужный возразил: Украине не хватает солдат из-за растущих потерь. Конфликт между ними усиливает и разница между потребностями ВСУ в военной технике и тем, чего добился Киев. «В разговорах с министром обороны [Рустемом Умеровым] он говорит: “Это не моя работа — добиваться этого; это твоя работа”», — рассказал источник издания.