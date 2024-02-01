CNN cообщил, что Залужного уволят до конца недели

Зеленский, по словам собеседника телеканала, на собрании в своем офисе в понедельник, 29 января, сообщил о принятии решения об увольнении Залужного. По сведениям телеканала, в числе возможных преемников — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Как рассказали источники, Зеленский в ходе спокойного разговора предложил Залужному новую должность, тот отказался, на что президент ответил: отказ не меняет факта увольнения.
В схожем ключе разговор президента и главнокомандующего пересказывали источники Financial Times и Washington Post. По сведениям WP, Зеленский предлагал ему пост советника и аргументировал отставку тем, что украинцы устали от боевых действий, западные партнеры сократили военную помощь, а перестановки могут изменить ситуацию. Несмотря на отказ уйти в отставку, Залужный все равно планирует покинуть военную службу, утверждал собеседник издания.
Еще два источника WP рассказали о споре Зеленского и Залужного на встрече в понедельник. Главком предложил мобилизовать еще около 500 тыс. человек, но Зеленский в ответ сообщил ему о нехватке оружия, униформы и потенциальных проблемах дополнительной мобилизации, на что Залужный возразил: Украине не хватает солдат из-за растущих потерь. Конфликт между ними усиливает и разница между потребностями ВСУ в военной технике и тем, чего добился Киев. «В разговорах с министром обороны [Рустемом Умеровым] он говорит: “Это не моя работа — добиваться этого; это твоя работа”», — рассказал источник издания.
Буданов и Сырский отказались от должности Залужного, писала The Times со ссылкой на источники.