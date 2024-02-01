Школьникам в Казахстане запретят сотовые телефоны на уроках, а колледжам — дистанционку

Он представил коллегам заключение профильного комитета палаты на проект поправок в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей.
Его коллега Талгат Жнунисов уточнил формулировку запрета на телефоны.
«Предлагается запретить использование школьниками мобильных телефонов во время занятий, за исключением случаев, предусмотренных Законом для краткосрочной учебной программы».
Говоря об отмене дистанционки, Нухулы подчеркнул: речь идет о лицензировании деятельности организаций, реализующих программы технического и профессионального образования.
«Запретить дистанционное обучение для реализации медицинских, фармацевтических и педагогических образовательных программ в этих организациях».
Среди других изменений, предусмотренных законопроектом — запрет на строительство жилья без образовательной и медицинской инфраструктуры, добавил Талгат Жунисов.
«В настоящее время дети жителей таких комплексов вынуждены ходить в близлежащие школы. Этот фактор влияет на обучение в школе в три смены».
Отдельно сенаторы отметили блок поправок, касающийся буллинга в школах.
Как отметил Алтынбек Нухулы, речь идет о том, чтобы не допускать распространение в образовательных организациях информации, пропагандирующей насилие, религиозного характера и доведения до самоубийства. Предлагаются нормы проведения профилактических мер, отметил он.
По словам сенаторов, меры законопроекта направлены на создание безопасной и защищенной среды для воспитания и развития детей, снижение рисков в их повседневной жизни и повышение уровня безопасности.