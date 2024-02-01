Китайская компания займется реконструкцией дорог и озеленением Ташкента

Соглашение о сотрудничестве администрация Ташкента подписала с представителями компании China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd. (CCFED) на встрече, состоявшейся в китайском городе Шэньчжэнь, с которым у Ташкента теперь установлены партнерские отношения.
Председатель CCFED Тянь Вэйго заявил, что его компания готова сотрудничать с госорганизациями и частными партнерами в проектах по озеленению, градостроительству и улучшению инфраструктуры в столице. В ответ и.о. хокима Шавкат Умурзаков подчеркнул, что в столице необходимо расширить зеленые зоны и улучшить инфраструктуру для дорожного движения.
Соглашения о проектах реконструкции дорог и озеленения в столице заключили китайская компания CCFED и отечественная компания «Ташкент Инвест».
Напомним, что президент Узбекистана 25 января посетил Шэньжэнь, где принял участие в узбекско-китайском инвестиционном форуме и провел встречи с руководителями ведущих компаний и финансовых структур КНР.