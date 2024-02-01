Китайская компания займется реконструкцией дорог и озеленением Ташкента

Председатель CCFED Тянь Вэйго заявил, что его компания готова сотрудничать с госорганизациями и частными партнерами в проектах по озеленению, градостроительству и улучшению инфраструктуры в столице. В ответ и.о. хокима Шавкат Умурзаков подчеркнул, что в столице необходимо расширить зеленые зоны и улучшить инфраструктуру для дорожного движения.