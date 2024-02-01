МИД России: вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит

По его словам, внимание блока сейчас сконцентрировано на реализации решений минского саммита, который состоялся в ноябре 2023 года. В этой работе участвуют все страны Организации, в том числе и Армения, представители которой не присутствовали на мероприятиях в Минске.
«Документы, принятые в ходе упомянутой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении Еревана. По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит», — подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.
Ереван игнорирует ОДКБ
Отвечая на вопрос, почему Ереван не участвует в мероприятия ОДКБ, представитель российского МИД выразил мнение, что это выбор армянского руководства, который сделан под давлением со стороны Запада.
«Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении», — пояснил Васильев.
Напомним, что власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств, связанных с миротворческой миссией в карабахском регионе.
Безопасность Армении
Дипломат заявил, что не может раскрыть информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении не представляется возможной без сотрудничества в ОДКБ. Речь идет, в том числе, о военно-технической области.
При этом он отметил, что Россия видит попытки стран Запада использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе.
Армения остается в ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и другие высокопоставленные представители страны, отказались участвовать в саммите ОДКБ в Минске
По его словам, решение о возможном выходе Армении из Организации будет принято с учетом государственных интересов страны.