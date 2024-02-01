Пост уполномоченного по правам человека в НСО заняла Елена Зерняева

В четверг, 1 февраля Законодательное собрание Новосибирской области избрало нового регионального обмудсмена. Им стала Елена Зерняева. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Сибирь».
Выборы нового уполномоченного по правам человека прошли в связи с истечением срока полномочий Нины Шалабаевой, занимавшей этот пост в течение 10 лет.
Как сообщается, кандидатуру Елены Зерняевой предложил губернатор Андрей Травников. За её назначение свой голос отдали 64 депутата регионального парламента из 66 голосовавших.
Зерняева будет работать областным омбудсменом ближайшие пять лет.
Елена Зерняева родилась в 1974 году. Окончила Алтайский государственный университет. С 1996 года работала в органах прокуратуры, в том числе прокурором по надзору за исправительными учреждениями.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что депутаты горсовета предложили провести выборы мэра Новосибирска 4 апреля.