Замглавы Самары Алексей Веселов переходит на работу в региональный Минстрой

В правительстве Самарской области грядут кадровые перестановки. На работу в министерство строительства переходит Алексей Веселов — первый замглавы Самары. Об этом стало известно в среду, 31 января 2024 года, на совещании в региональном кабмине.
— Губернатор Дмитрий Азаров представил коллективу министерства строительства Алексея Веселова. С понедельника, 5 февраля, он переходит на работу в это ведомство, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, Алексей Веселов проработал на посту первого заместителя мэра Самары около трех месяцев — с ноября 2023 года. Курировал направления городского хозяйства и экологии, транспорта, управления имуществом. До этого чиновник занимал должность министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Также он успел поработать заместителем главы Советского района Самары и главой Сергиевского района.