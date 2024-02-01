Замглавы Самары Алексей Веселов переходит на работу в региональный Минстрой

Напомним, Алексей Веселов проработал на посту первого заместителя мэра Самары около трех месяцев — с ноября 2023 года. Курировал направления городского хозяйства и экологии, транспорта, управления имуществом. До этого чиновник занимал должность министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Также он успел поработать заместителем главы Советского района Самары и главой Сергиевского района.