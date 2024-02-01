Свердловские власти возложили цветы к памятнику Ельцина в день его рождения

Цветы к памятнику Бориса Ельцина, которому могло бы в этом году исполниться 93 года, возложили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, и. о. мэра Игорь Сутягин, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, председатель гордумы Анна Гурарий и председатель общественной палаты региона Александр Левин. В прошлом году городские и региональные власти также почтили память первого президента страны.



Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в Свердловской области. После окончания Уральского политехнического института работал в сфере строительства. С конца 1960-х — на партийной работе. Был первым секретарем Свердловского обкома, членом ЦК КПСС, первым секретарем Московского горкома, кандидатом в члены Политбюро. В 1987 году выступил с критикой работы Политбюро, но вскоре покаялся. Был снят с должности первого секретаря МГК. С 1988 года — первый зампред Госстроя. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, в 1990 — народным депутатом и председателем Верховного совета РСФСР. 12 июня 1991 стал первым президентом России, переизбрался в 1996 году. 31 декабря 1999 года ушел в отставку. Скончался Борис Ельцин 23 апреля 2007 года.