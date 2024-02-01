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Жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ

Из плена ВСУ вернули 34-летнего жителя Красноярского края.
Источник: Комсомольская правда

34-летнего жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Юрий Швыткин.

Известно, что освобожденный из плена солдат родился в 1989 году. По словам Швыткина, он и его боевые товарищи пройдут на родине полный курс лечения и реабилитации после украинского плена. Также парламентарий добавил, что уже созвонился с женой нашего земляка.

О вернувшихся из украинского пленах бойцах сообщили в министерстве обороны России. Самолет с ними приземлился на аэродроме Чкаловский в Москве. В военном ведомстве отметили, домой вернулись 195 солдат. Взамен Украине также передали 195 военнопленных.