34-летнего жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Юрий Швыткин.
Известно, что освобожденный из плена солдат родился в 1989 году. По словам Швыткина, он и его боевые товарищи пройдут на родине полный курс лечения и реабилитации после украинского плена. Также парламентарий добавил, что уже созвонился с женой нашего земляка.
О вернувшихся из украинского пленах бойцах сообщили в министерстве обороны России. Самолет с ними приземлился на аэродроме Чкаловский в Москве. В военном ведомстве отметили, домой вернулись 195 солдат. Взамен Украине также передали 195 военнопленных.