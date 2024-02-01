Глава СГБ Узбекистана встретился с и. о. главы Минобороны Афганистана

Глава Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра обороны Афганистана Мохаммадом Якубом. Об этом сообщает Министерство обороны Афганистана на странице в соцсети X (Twitter).
Стороны обсудили вопросы укрепления государственных границ, двусторонние и экономические отношения, а также сотрудничество в сфере транспорта.
В ходе встречи Мохаммад Якуб отметил улучшение отношений между двумя странами, выразив намерение и дальше развивать их. Он заверил, что силы безопасности и обороны Афганистана способны обеспечить любой вид сотрудничества и поддержки в реализации проектов развития во всех сферах.
Узбекская сторона также подчеркнула необходимость укрепления отношений с Афганистаном и продолжения поддержки афганского народа в различных сферах.