Лукашенко рассчитывает на увеличение товарооборота с Брянской областью

Глава государства в четверг встречается с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
По словам Лукашенко, в 2020 году Беларусь и Брянская область ставили задачу поднять товарооборот до 1 миллиарда долларов, но в 2023 году темп был несколько снижен.
«В текущего году надо восстановить достигнутые ранее цифры», — заявил президент.
Говоря о сотрудничестве с Брянской областью, Лукашенко подчеркнул, что страна готова помочь этому региону России и активно развивать экономические связи.
«Всегда говорю, основа основ для решения нынешних и возможных будущих проблем — это экономика» — сказал белорусский лидер.
Он напомнил, что в советские времена говорили: если есть экономика, производство, то партийная, комсомольская и профсоюзная работа добавится.
«Так оно есть и сейчас», — подытожил Лукашенко.
Говоря о том, что нужно восстановить товарооборот в 1 млрд долларов, президент добавил: «думаю, что никого не нужно убеждать, что миллиард — далеко не предельный показатель. И главный резерв — реализация крупных кооперационных промышленных проектов».