FT анонсировала «разборки» в ЕС с Орбаном из-за Украины

Один из высокопоставленных дипломатов пояснил, что «дело не в Украине». «Орбан использует эту возможность для шантажа институтов и остальной части ЕС. Если это совпадет с его пророссийской повесткой и в дальнейшем он будет способен пустить все под откос, тогда еще лучше», — сказал он.