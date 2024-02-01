В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда на 2024−2030 годы

Также отмечается рост занятости на предприятиях с вредными и опасными условиями труда (ВОУТ) на 5,7% за последние три года. В 2022 году во ВОУТ занято 491,1 тыс. человек, из которых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (повышенный уровень шума и вибрации, повышенная загазованность и запыленность рабочей зоны, неблагоприятный температурный режим), трудятся 386,3 тыс. человек, занятые тяжелым физическим трудом — 102,7 тыс. человек и работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, — 2,1 тыс. человек, что составляет 29,4% от общего числа работников обследованных предприятий (1671,1 тыс. человек в 2022 году).