Кража почти $40 млн в ВСУ вызвала возмущение в Конгрессе США

«Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была прачечной для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена (причастен к делу о коррупции вокруг украинской газовой компании Burisma, в которой был назначен членом совета директоров — прим. ТАСС)», — приводит издание слова члена нижней палаты Конгресса США Мэтта Розендейла (республиканец, от штата Монтана).