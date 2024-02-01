В Кишиневе сторонники оппозиции потребовали отставки властей Молдавии

Ранее партия призвала все оппозиционные силы республики объединиться против власти и не допустить переизбрания Санду на второй срок.
Активисты и сторонники оппозиции собираются у здания парламента, с собой они принесли плакаты с призывами к досрочным выборам и досрочной отставке главы государства. Организаторы принесли большие белые воздушные шары как символ надувательства народа со стороны властей. Среди участников протеста замечены депутаты парламента от запрещенной в Молдавии партии «Шор».
«Приезжают люди со всей страны. Мы собрались здесь в первый день новой сессии парламента, чтобы сказать, что власть сошла с ума. Много (людей) — и в нашей стране, и за ее пределами, на заработках — думают лишь об одном. О досрочных выборах», — заявил один из лидеров партии «Возрождение» депутат Василий Боля.
В партийной пресс-службе заявили, что власти оказывают давление на организаторов протеста, «силовики задерживают и изымают автомобили и другое оборудование участников мирной акции». На данный момент известно о двух подобных инцидентах в районах Страшены и Шолданешты.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.