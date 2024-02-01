Генштаб: Беларусь не собирается воевать

В документе упоминается о размещенном в республике российском тактическом ядерном оружии, однако механизм принятия решения о его применении прописывать не собираются. Кроме того, в обновленной Военной доктрине появится норма о том, что нападение на любого союзника Беларуси будет расцениваться, как нападение на страну.