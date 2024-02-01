Генштаб: Беларусь не собирается воевать

По его словам, сама по себе Военная доктрина республики имеет, как и раньше, миролюбивую направленность потому, что в ней никто не рассматривается в качестве врага.
При этом он акцентировал внимание, что в документе декларируется готовность защищать национальные интересы при помощи всех доступных сил и средств.
«Я понимаю, что переработка Военной доктрины сразу вызывает опасения у населения в плане того — не собираемся ли мы воевать. Хочу успокоить всех — воевать мы не собираемся», — цитирует Буторина пресс-служба Минобороны.
Буторин добавил, что доктрина обновляется, потому что она должна отвечать вызовам и угрозам, которые появляются в настоящее время.
Представитель Генштаба напомнил, что в данном документе не рассматриваются способы, формы и тактика использования ядерного оружия.
«Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства», — констатировал Буторин.
Новая Военная доктрина Беларуси
Проект новой Военной доктрины обсуждался на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко 16 января 2024 года.
Как заявлял министр обороны Беларуси Виктор Хренин, разработка обновленного документа, определяющего контуры военной безопасности республики, вызвана изменением геополитической ситуации. Ее ключевой посыл в том, что Минск не рассматривает ни один народ как своего врага, несмотря на действия правительств стран.
В документе упоминается о размещенном в республике российском тактическом ядерном оружии, однако механизм принятия решения о его применении прописывать не собираются. Кроме того, в обновленной Военной доктрине появится норма о том, что нападение на любого союзника Беларуси будет расцениваться, как нападение на страну.
Новая доктрина также предусматривает возможность нанесения упреждающего удара по противнику.
Предполагается, что проекты Военной доктрины и Концепции нацбезопасности могут быть утверждены на Всебелорусском народном собрании, которое будет сформировано в этом году после выборов депутатов всех уровней.