В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти

«Цены растут каждый день, зарплаты и пенсии — нет, власти берут кредиты у Запада. Спрашивается, на что? Развития страны мы не видим. Они прикрываются евроинтеграцией, а на самом деле превращают страну в диктаторское государство. У нас нет положительных результатов ни в одной сфере. Я бесчисленное количество раз заявляла, что парламент узурпирован (правящей) партией “Действие и солидарность”, власть в целом узурпировала Майя Санду. Мы приняли решение присоединиться к этому митингу, чтобы сказать правительству, что им пора уйти. В этом году мы продолжим борьбу на благо нашей страны», — сказала Таубер, представляющая в парламенте Молдавии группу независимых депутатов от партии «Шор».