В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти

В четверг сторонники оппозиции участвуют в антиправительственном протесте перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии «Возрождение» присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии «Шор».
«Цены растут каждый день, зарплаты и пенсии — нет, власти берут кредиты у Запада. Спрашивается, на что? Развития страны мы не видим. Они прикрываются евроинтеграцией, а на самом деле превращают страну в диктаторское государство. У нас нет положительных результатов ни в одной сфере. Я бесчисленное количество раз заявляла, что парламент узурпирован (правящей) партией “Действие и солидарность”, власть в целом узурпировала Майя Санду. Мы приняли решение присоединиться к этому митингу, чтобы сказать правительству, что им пора уйти. В этом году мы продолжим борьбу на благо нашей страны», — сказала Таубер, представляющая в парламенте Молдавии группу независимых депутатов от партии «Шор».
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.