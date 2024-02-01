Bild узнал о спорах Залужного с Зеленским из-за Авдеевки

Зеленский аргументировал свое решение тем, что украинский народ устал от боев, а западные партнеры сократили военную помощь, такие перестановки могли бы обновить ситуацию, рассказывали собеседники WP. По данным издания, они также не сошлись во взглядах на дополнительную мобилизацию: главком настаивал на необходимости призыва еще 500 тыс. человек, президент говорил о нехватке оружия, униформы и других потенциальных проблемах.