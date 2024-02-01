Ратмир Мавлиев сообщил, что от его имени мошенники рассылают сообщения

Как сообщил глава столичной администрации, фейковые аккаунты от его имени создаются в Телеграм. Мошенники продолжают эксплуатировать схему, когда якобы от имени официальных лиц поступают различные призывы сделать что-то, перевести куда-то деньги и так далее.
Напомним, ранее мошенники уже представлялись министрами труда и соцзащиты, спорта и здравоохранения. Они рассылали сотрудникам подведомственных учреждений сообщения от имени руководителей ведомтв о том, что у службы безопасности ведомства возникли вопросы по начислению зарплат. Позже с людьми связывался другой человек и уговаривал переводить свои деньги на «безопасные счета» и брать кредиты, чтобы уберечь средства.