Депутат Госдумы сравнила участниц конкурса «Мисс Татарстан» с «голой вечеринкой»

По ее словам, она не стала бы приглашать несовершеннолетних на такие конкурсы, поскольку такое не вписывается в ее ценности. Госпожа Останина считает, что для девушек главная духовная ценность — это целомудрие.



«…Ходить в купальнике по сцене, когда смотрят зрители, взрослые мужчины, я не думаю, что это демонстрация целомудрия. Демонстрация тела — это не спорт, это не способствует духовности», — отметила депутат.



«Ъ-Казань».