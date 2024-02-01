По ее словам, она не стала бы приглашать несовершеннолетних на такие конкурсы, поскольку такое не вписывается в ее ценности. Госпожа Останина считает, что для девушек главная духовная ценность — это целомудрие.
«…Ходить в купальнике по сцене, когда смотрят зрители, взрослые мужчины, я не думаю, что это демонстрация целомудрия. Демонстрация тела — это не спорт, это не способствует духовности», — отметила депутат.
«Ъ-Казань».
Депутат Госдумы сравнила участниц конкурса «Мисс Татарстан» с «голой вечеринкой»
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сравнила участниц конкурса «Мисс Татарстан» с «голой вечеринкой». Об этом сообщает 116.ru.
По ее словам, она не стала бы приглашать несовершеннолетних на такие конкурсы, поскольку такое не вписывается в ее ценности. Госпожа Останина считает, что для девушек главная духовная ценность — это целомудрие.