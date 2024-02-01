Депутаты от партии «Шор» вернутся в парламент Молдавии

«Мы являемся свидетелями, как попирается конституция Молдавии, как закрываются политические партии, преследуются политики от оппозиции и даже кандидаты, которые были на местных выборах. Сегодня, когда начинается сессия парламента, мы придем туда, чтобы в очередной раз сказать о том, что те законы, которые продвигает партия “Действие и солидарность” (ПДС — ред.), не имеют ничего общего с социальными проблемами населения», — заявил Фотеску на протесте оппозиции.