Депутаты от партии «Шор» вернутся в парламент Молдавии

Депутаты от партии «Шор» девять месяцев не посещали заседания парламента в знак протеста против игнорирования инициатив оппозиции. Теперь они намерены вернуться к работе как независимые депутаты, но при этом будут сотрудничать как раньше — на момент существования фракции «Шор» в парламенте.
«Мы являемся свидетелями, как попирается конституция Молдавии, как закрываются политические партии, преследуются политики от оппозиции и даже кандидаты, которые были на местных выборах. Сегодня, когда начинается сессия парламента, мы придем туда, чтобы в очередной раз сказать о том, что те законы, которые продвигает партия “Действие и солидарность” (ПДС — ред.), не имеют ничего общего с социальными проблемами населения», — заявил Фотеску на протесте оппозиции.
По его словам, власти, «видя свою безнаказанность, не останавливаются и продолжают свою деструктивную детальность». «Все нарративы ПДС направлены только на одно — потеря суверенитета, потеря нейтральности нашей маленькой, прекрасной страны», — подчеркнул Фотеску.
Конституционный суд Молдавии в июне прошлого года постановил признать неконституционной партию «Шор». Партия считается распущенной. Представлявшие ее депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.