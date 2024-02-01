Сергей Шелест: омичи выбрали территории для голосования по благоустройству

«Формат проведения голосования не изменился: это уже известная жителям федеральная платформа 55.gorodsreda.ru/, где можно проголосовать самостоятельно через пароль от личного кабинета на сайте Госуслуг или по номеру сотового телефона — через волонтеров проекта на культурно-массовых мероприятиях и в местах массового пребывания жителей», — сообщил Сергей Шелест.