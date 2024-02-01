Сергей Шелест: омичи выбрали территории для голосования по благоустройству

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что общественная комиссия утвердила список территорий, которые примут участие в голосовании по благоустройству. До 31 января омичи сами предлагали городские пространства, которые, по их мнению, требуют улучшения инфраструктуры. Всего поступило более 500 предложений от горожан.
Напомним, благоустройство территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.
В перечень для голосования вошли 13 территорий. Те, что наберут максимальное количество голосов омичей, будут реконструированы в 2025 году. В голосовании участвуют:
- сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10 микрорайоне в КАО;
- территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на ул. Перелета в КАО;
- сквер имени А. К. Серова в ЛАО;
- сквер имени Л. Гуртьева в ЛАО;
- аллея Победы по проспекту Космический в ОАО;
- аллея по улице Б. Хмельницкого в границах улиц Кирова — 4-я Транспортная — 3-я Военная в ОАО;
- аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в САО;
- сквер «Березовая роща» в САО;
- сквер имени Д. М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской в ЦАО;
- набережная р. Омь у здания Омского городского Совета и Либеров-Центра в ЦАО;
- территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в ЦАО;
- территория в границах улиц Ленина — Герцена — Интернациональная и Красный Путь в ЦАО;
- сквер имени Борцов Революции в ЦАО.
Голосование стартует 15 марта и продлится до 30 апреля.
«Формат проведения голосования не изменился: это уже известная жителям федеральная платформа 55.gorodsreda.ru/, где можно проголосовать самостоятельно через пароль от личного кабинета на сайте Госуслуг или по номеру сотового телефона — через волонтеров проекта на культурно-массовых мероприятиях и в местах массового пребывания жителей», — сообщил Сергей Шелест.
В том году в рамках проекта по благоустройству преобразятся четыре территории: Городской сад, аллея братьев Сазоновых, ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ и сквер Воскресенский. Из бюджетов всех уровней на благоустройство выделено 230 млн рублей.