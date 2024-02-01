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Путин и Медведев прислали на могилу Ельцина цветы в честь его дня рождения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в его день рождения прислали президент РФ Владимир Путин, и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

Букеты также прислали Ельцин-центр и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975−1976) и первым секретарем (1976−1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.

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