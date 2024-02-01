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Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд»

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды — ордена «За доблестный труд».
Источник: Пресс-служба Президента России

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить орден “За доблестный труд”», — говорится в указе.

Из него следует, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

Путин Владимир