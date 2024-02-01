МИД Финляндии решил упразднить департамент, занимающийся Россией

Реорганизация структуры МИД Финляндии связана с геополитическими изменениями, уточняется в пресс-релизе. «Организация МИД станет отражать текущую геополитическую реальность и внешнеполитические события. Обновленная структура позволит всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного и того же департамента», — сказала статс-секретарь правительства Финляндии Юкка Саловаара. Уточняется, что планируемые изменения не затронут работу представительств Финляндии за рубежом.