Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил МИД

В минувшую пятницу британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. В Вашингтоне объяснили это решение тем, что якобы «угроза со стороны России возрастает». Как отмечалось в публикации, на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк планируется разместить ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.