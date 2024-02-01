Гросу: Молдавия в феврале начнёт проверять законы на соответствие нормам ЕС

Об этом сообщает РИА Новости.
«Если 2023 год был историческим годом, когда мы приняли очень важное решение об открытии переговоров о вступлении в Европейский союз, то 2024 год станет годом, когда мы должны будем начать этот очень важный трудоемкий процесс переговоров и подготовки к вступлению… В феврале начнётся процесс оценки соответствия молдавского законодательства нормам ЕС», — заявил Гросу на заседании парламента.
Как пишет издание jurnal.md, он также добавил, что парламент начнёт подготовку к инициированию референдума о вступлении в ЕС на очередной сессии.
«Молдавия ответит раз и навсегда, частью какой части мира она хочет быть», — заявил Гросу.
Он добавил, что «исторически доказано, что мы являемся частью европейской семьи».