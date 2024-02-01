Гросу: Молдавия в феврале начнёт проверять законы на соответствие нормам ЕС

«Если 2023 год был историческим годом, когда мы приняли очень важное решение об открытии переговоров о вступлении в Европейский союз, то 2024 год станет годом, когда мы должны будем начать этот очень важный трудоемкий процесс переговоров и подготовки к вступлению… В феврале начнётся процесс оценки соответствия молдавского законодательства нормам ЕС», — заявил Гросу на заседании парламента.