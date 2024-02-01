Главный операционный центр турнира «Игры будущего» открылся в Казани

В МВЦ «Казань Экспо» заработал главный операционный центр международного турнира «Игры будущего». В открытии площадки приняли участие заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров и руководитель проекта Игорь Столяров. Трофей «Игр будущего» отправили в космос В главном операционном центре будут работать руководители служб и сервисов, отвечающие за функциональные направления подготовки и проведения соревнований. В режиме реального времени они будут следить за ходом мероприятий и оперативно реагировать на любые изменения ситуации.
«Главный операционный центр станет узлом всего турнира, где будут сходиться все нити управления, координации и информации. Это точка, где технологии, логистика, безопасность и креативность объединяются для создания новой эры в мире мультиспортивных соревнований», — заявил Игорь Столяров.
Он добавил, что масштаб турнира впечатляет. Так, только в Казани забронировано более шести тысяч мест для размещения гостей и участников «Игр будущего». «Мы гордимся тем, что турнир начинает свою историю именно в Казани, и уверены, что соревнования заложат основу для будущих мировых спортивных событий», — добавил руководитель проекта.
Планируется, что всего на состязания аккредитуют порядка 20 тыс. человек, еще более 80 тыс. посетят «Игры будущего» в качестве болельщиков. Соревнования развернутся на восьми площадках Казани и по одной в Иннополисе и Сочи. Еще два объекта в столице РТ задействуют для дополнительных тренировок. Всего турнир объединит более 2 тыс. спортсменов из 107 стран.
Для передвижения между объектами «Игр будущего» разработано 282 протокольных маршрута. Сотни автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей будут курсировать между МВЦ «Казань Экспо», спортивными аренами, отелями, кампусами, вокзалами и аэропортом, сообщила пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.
Напомним, «Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Он пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. Более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран сразятся в 21 инновационной дисциплине. Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.