Главный операционный центр турнира «Игры будущего» открылся в Казани

Планируется, что всего на состязания аккредитуют порядка 20 тыс. человек, еще более 80 тыс. посетят «Игры будущего» в качестве болельщиков. Соревнования развернутся на восьми площадках Казани и по одной в Иннополисе и Сочи. Еще два объекта в столице РТ задействуют для дополнительных тренировок. Всего турнир объединит более 2 тыс. спортсменов из 107 стран.