ЕС утвердил использование доходов от замороженных активов РФ для Киева

Накануне, 31 января, в ЕК подтвердили планы передать Украине доходы от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ. Как сообщили «Известиям» в ЕК, необходимо «гарантировать, что доходы, возникшие в результате управления активами Центрального банка России, будут выделены и защищены на данном этапе». Отмечалось, что доходы должны быть доступны Украине.