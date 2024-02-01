ЕС утвердил использование доходов от замороженных активов РФ для Киева

«Евросовет приветствует соглашение, достигнутое по решению Совета и положению Совета, касающимся чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для поддержки Украины», — отмечается в нем.
Кроме того, лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки Киеву снарядов и ракет.
«Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить доставку на Украину боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов», — говорится в документе.
Европейские лидеры также получили профильным министрам до марта 2024 года утвердить увеличение средств на военную поддержку Киева через Европейский фонд мира.
«Европейский совет рассмотрел работу Совета по военной поддержке Украины через Европейский фонд мира и предлагаемое увеличение его общего финансового потолка. Предлагаем Совету к началу марта 2024 года достичь соглашения об изменении ранее принятого решения с учетом предложений государств ЕС», — отмечается в коммюнике.
Накануне, 31 января, в ЕК подтвердили планы передать Украине доходы от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ. Как сообщили «Известиям» в ЕК, необходимо «гарантировать, что доходы, возникшие в результате управления активами Центрального банка России, будут выделены и защищены на данном этапе». Отмечалось, что доходы должны быть доступны Украине.