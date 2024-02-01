Глава Крыма Сергей Аксенов поручил за две недели решить проблемы с общественным транспортом. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в крымских муниципалитетах продолжают проверку работы общественного транспорта. Ее результаты Аксенов назвал неутешительными.
— Организация движения и взаимодействие с перевозчиками не выдерживают никакой критики, — заявил глава Крыма.
Аксенов заявил, что проблема с транспортом должна быть решена в течение двух недель. Он добавил, что расписание должно соблюдаться в полном объеме.
Ранее Аксенов раскритиковал работу маршруток в Крыму. Глава республики поручил региональному Минтрансу наладить работу общественного транспорта. Главной проблемой он назвал неудовлетворительную работу транспорта по утрам и вечерам. По словам Аксенова, на многих маршрутах расписание не соблюдается.