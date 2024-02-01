Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

В 12:00 состоится пресс-конференция на тему: «Назревшие проблемы энергетической инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, предложения по их решению в свете целеполаганий президента о создании прочного промышленного каркаса и удвоения экономики к 2029 году». Место проведения: «Radisson Hotel Astana», ул. Сарыарка 4.