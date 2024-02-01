Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

В 09:00 состоится инвестиционный форум «Защита прав инвесторов». Место проведения: Ritz-Carlton, Astana «Ball room».
В 11:00 состоится пресс-конференция на тему: «Почему депутаты запрещают конкуренцию?». Место проведения: пр. Мәңгілік ел, 8 Блок 16 В Здание «Дом журналистов».
В 11:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О вопросах дебюрократизации деятельности государственного аппарата».
В 12:00 состоится пресс-конференция на тему: «Назревшие проблемы энергетической инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, предложения по их решению в свете целеполаганий президента о создании прочного промышленного каркаса и удвоения экономики к 2029 году». Место проведения: «Radisson Hotel Astana», ул. Сарыарка 4.
В 15:00 онлайн-брифинг по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Место проведения: здание Федерации профсоюзов Республики Казахстан «Bilim center», ул. Абая 38.
В 16:00 пройдет пресс — конференция Казахстанской партии зеленых «Байтақ» — «Партия “Байтақ” запускает коммуникационный проект для депутатов и лидеров, чтобы поднять экологические проекты в регионах на новый уровень». Место проведения: в отеле «Аланда», просп. Тауелсиздик, 33.