США утвердили план ударов по иранским силам

Шеф Пентагона Ллойд Остин на брифинге после публикации CBS заявил, что США стремятся избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке, однако Вашингтон предпримет «все необходимые действия» для защиты страны, своих граждан и интересов. «Мы ответим там, где решим, когда решим и как решим. Наш ответ будет многоступенчатым. И опять же у нас есть возможность ответить несколько раз в зависимости от ситуации», — сказал он.