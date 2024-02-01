Единые учебники по истории для школьников и студентов будут в Беларуси и России

Посол России в Беларуси отметил, что сейчас удалось договориться о том, что названные события две страны будут рассматривать с единой точки зрения. Кроме того, он напомнил, что недавно были подписаны документы о создании российско-белорусской комиссии по истории. По его словам, есть две составляющие — российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также есть республиканский совет по исторической политике. Его главой является руководитель Администрации президент Беларуси Игорь Сергеенко.