Стало известно, что единые учебники по истории для школьников и студентов будут в Беларуси и России. Об этом рассказала посол России в Беларуси Борис Грызлов, передает РИА Новости.
Он акцентировал внимание на том, что Россия и Беларусь смогли договориться, чтобы школьники и студенты двух стран учились по единым учебникам истории. Грызлов заметил, что указанный вопрос является очень важным, пояснив, что до сих пор существуют разночтения, связанные с пониманием некоторых событий в истории Российской империи и СССР.
— Мы договорились о том, что у нас будут единые учебники по истории как для школ, так и для вузов.
Посол России в Беларуси отметил, что сейчас удалось договориться о том, что названные события две страны будут рассматривать с единой точки зрения. Кроме того, он напомнил, что недавно были подписаны документы о создании российско-белорусской комиссии по истории. По его словам, есть две составляющие — российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также есть республиканский совет по исторической политике. Его главой является руководитель Администрации президент Беларуси Игорь Сергеенко.