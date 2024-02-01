Футбол по-казахски обошелся в 133 млрд тенге

«Выделены такие средства, а они не забивают. Куда уходят средства? Все это тратится на обогащение легионеров. Из 374 футболистов Премьер-лиги 150 были легионерами. При подготовке к чемпионату мира средства, выделяемые бокс, борьбу и тяжелую атлетику, перераспределяются на футбол. 80% из них тратится на легионеров. За 30 лет мы построили единственный стадион. Узбекистан построил 10 стадионов, выделив на футбол в два раза меньше средств».