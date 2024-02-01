Главком ВСУ назвал три главные цели Украины в конфликте

«В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях», — сказано в материале. Залужный уточнил, что Украине нужно создать систему обеспечения армии высокотехнологичными средствами, внедрить новую философию подготовки и ведения боевых действий, которая будет учитывать ограничения в средствах и способах их применения.