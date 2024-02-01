Главком ВСУ назвал три главные цели Украины в конфликте

«В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях», — сказано в материале. Залужный уточнил, что Украине нужно создать систему обеспечения армии высокотехнологичными средствами, внедрить новую философию подготовки и ведения боевых действий, которая будет учитывать ограничения в средствах и способах их применения.
Кроме того, Киеву следует как можно быстрее осваивать новые боевые возможности. По его мнению, Украина должна максимально накопить новейшие боевые возможности. Они позволят Киеву тратить меньше ресурсов, объяснил главком ВСУ.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — сказал он.