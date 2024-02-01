Глава МИД Йемена призвал ЕС усилить давление на хуситов

«ЕС придерживается неверного подхода. Ему необходимо оказывать больше давления на хуситов. К примеру, объявив их террористической группировкой», — отметил глава йеменского МИД. С его точки зрения, подход Евросоюза, опасающегося ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене, «не сработал: хуситы все еще шантажируют международное сообщество, при этом гуманитарная ситуация [в Йемене] не улучшилась».